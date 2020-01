Baudezernentin der Kreisverwaltung Mettmann geht : Abschied für eine beeindruckende Frau

Mettmann Kollegen, Weggefährten und Freunde verabschiedeten Kreis-Dezernentin Ulrike Haase jetzt in den Ruhestand.

Am Ende standen alle auf und applaudierten. Dazu war kein Kommando nötig. Und kein langes Zögern ließ Zweifel daran empfinden, dass diese Geste tief empfunden war – spontan und ebenso warmherzig wie fast jedes Wort der vorausgegangenen zwei Stunden. Rund 120 Gäste waren Freitagvormittag ins Kreishaus eingeladen, um Ulrike Haase in den Ruhestand zu verabschieden. Die Erkratherin hat elf Jahre lang als Dezernentin die Bereiche Bau, Schule, Kultur, Gesundheit und Behindertenförderung geleitet – eine „Multifunktionsdezernentin“, wie Laudatoren ihre Aufgabenvielfalt scherzhaft beschrieben.

Ihr Einfluss macht sich auch in den Städten bemerkbar, zeichnete sie doch für den Bau der Kreisstraße (K) 20 in Gruiten, die K 18 in Mettmann, den Bau der integrativen Kindertagsstätte Kirchendelle in Mettmann, die Tourismusmarke „Neanderland“ und den Masterplan Neandertal, den Panoramaradweg und den Neanderlandsteig ebenso verantwortlich wie für den derzeit noch laufenden Bau der Kreisleitstelle in Mettmann, das mit 29 Millionen Euro Baukosten größte Investitionsvorhaben des Kreises. Auch für den „Campus Sandheide“ in Erkrath stellte sie die Weichen.