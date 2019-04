Mettmann : Schüler liefern spannenden Wettkampf

METTMANN Beim Abi-Kick war diesmal die Mannschaft des KHG deutlich stärker. Das sportliche Duell hatte 800 Zuschauer.

Richtig spannend machten es die Mannschaften des Heinrich-Heine- und des Konrad-Herresbach-Gymnasiums beim Abikick am Mittwochabend. Erst im Elfmeterschießen entschied das KHG mit einem Tor Vorsprung das hart umkämpfte Derby der Abiturjahrgänge für sich. Nachdem in der Verlängerung erst das HHG durch ein Tor von Kapitän Tyrese Chatmon in Führung gegangen war, glich der Kapitän des KHG, Ebrahim Omayrat, aus. Im anschließenden Elfmeterschießen hatten dann das KHG-ler die Nase vorn, so dass es zum Schluss 6:5 für die Gäste hieß.