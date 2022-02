Wimmersberg-Anwohner und ehemaliger Stadtplaner Michael Laferi: : „Ich bin wütend und traurig“

Erkrath Der Kahlschlag am Wimmersberg, der Wohnquartier werden soll, widerspricht allen Konzepten, die Erkraths Stadtverwaltung für viel Geld hat erstellen lassen, sagt Kritiker Michael Laferi.

„Seit mehr als zwei Wochen ertrage ich kreischende Kettensägen, fallende Bäume und das Dröhnen der Forstmaschinen vor meinem Haus am Wimmersberg. Was Kyrill, Ela und andere Stürme nicht geschafft haben, wurde von den Holzfällern der Catella in wenigen Tagen geschafft. Mehr als 150 Bäume wurden in den letzten 14 Tagen gefällt, rund 300 schon 2019 und 2021, darunter viele satzungsgeschützte.