Oberstadt : Ab Mai soll St. Lambertus wieder läuten

METTMANN Die Instandsetzungsarbeiten im Kirchturm sollen dann abgeschlossen sein. Es stehen aber weitere Sanierungen am eigentlichen Kirchengebäude/Kirchenschiff an.

Bis zum Jahre 1972 wurden die Glocken in St. Lambertus übrigens noch mit der Hand geläutet. Es konnte ein schweißtreibendes Amt sein, stundenlang im staubigen Kirchturm an den schweren Glockenseilen zu ziehen.

Sicherheitsexperte Rolf Hamacher, der vor seiner Pensionierung viele Jahre in leitender Funktion als hauptamtliche Kraft bei der Mettmanner Feuerwehr tätig war, verweist darauf, dass neben den Instandsetzungsarbeiten innerhalb des Kirchturms demnächst weitere Arbeiten am eigentlichen Kirchengebäude/Kirchenschiff anstehen. Es müssen aber zunächst umfangreiche Vorarbeiten geleistet und statische Berechnungen vorgenommen werden, um mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten am Gebäude anfangen zu können.

Franz Hitz hatte bereits Anfang des Jahres darauf hingewiesen, dass vor Beginn der Arbeiten ein großes Gerüst aufgestellt werden muss, das vermutlich in die Flächen des Marktes hinreichen wird, was mit Einschränkungen für die Mettmanner Bevölkerung einhergehen dürfte. „Ich gehe davon aus, dass voraussichtlich erst im kommenden Jahr mit Einschränkungen für den Marktplatz zu rechnen ist“, sagt Rolf Hamacher. Dies könnte bedeuten, dass 2023 die beliebten Veranstaltungen wie Weinfest, Heimatfest oder Blotschenmarkt nicht wie gewohnt durchgeführt werden können. „Über die Veranstaltungsrunde der Stadtverwaltung sind die Vereine über diese Vorgehensweise informiert und werden auch in Zukunft über den aktuellen Stand regelmäßig in Kenntnis gesetzt“, versichert Rolf Hamacher.