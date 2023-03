Schwerverletzte in Mettmann 74-Jährige von Auto erfasst

Mettmann Sichtbarkeit ist Sicherheit – postuliert die Polizei. Im Umkehrschluss kann Unsichtbarkeit fatal sein - wie ein Unfall vom Freitagabend bestätigt. Wie die Polizei berichtet, fuhr Freitag, 24. März, gegen 19.40 Uhr ein 74-jähriger Mettmanner mit seinem Auto auf der Hasseler Straße in Richtung Nordstraße. Unmittelbar vor der Einmündung zur Berliner Straße kam ihm eine dunkel gekleidete Fußgängerin am rechten Fahrbahnrand entgegen.Nach eigenen Angaben erkannte er aufgrund der Dunkelheit die auf der Fahrbahn laufende Frau zu spät und erfasste sie mit seinem Außenspiegel an der Beifahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 74-jährige Mettmannerin schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Am Unfallauto entstand ein nur geringer Sachschaden.