13.000 Euro Schaden und Klinikaufenthalt : Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Mettmann Weil sie die Vorfahrt missachtet hat, düste eine 72-jährige Mettmannerin ins Auto einer 73 Jahre alten Fahrerin aus Wülfrath. Ergebnis: Zwei Autos mit Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie Dienstagvormittag, 16. August, an die Kreuzung der Nordstraße zur Adresse In der Lust in Mettmann gerufen. Hier war es zu einem Autounfall gekommen.

Gegen 10 Uhr war eine eine 72-jährige Mettmannerin in ihrem Renault Captur die Nordstraße in Richtung Schwarzbachstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich der Adressen Nordstraße/ Berliner Straße wollte sie links in die Einbahnstraße In der Lust abbiegen. Laut Eigenaussage hielt ein ihr entgegenkommender Fahrer eines Lastkraftwagens an, der die Abbiegespur der Nordstraße befuhr, um nach links auf die Berliner Straße abzubiegen. Nachdem er ihr durch optische Zeichen als Lichthupe signalisiert hatte, ihr Vorfahrt zu gewähren, begann die 72-Jährige mit ihrem Abbiegevorgang.