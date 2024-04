Unfall in Erkrath 67-jähriger Mann verunglückt auf seinem Roller

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich Donnerstagabend, 11. April, in Erkrath auf der Sedentaler Straße ein sogenannter Alleinunfall. Dabei wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen: Gegen 19.45 Uhr befuhr der 67-jährige Mettmanner mit seinem Roller die Sedentaler Straße. Als er beabsichtigte, in die Straße „Trills“ rechts abzubiegen, stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen zu Boden und wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Rollerfahrer anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.