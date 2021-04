Jubilar in Mettmann : Hans-Georg Malitz wird 95 Jahre alt

Mettmann Er wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, ist Träger des Bundesverdienstkreuz 1. Klasse – und vor allem dem Bürgerverein Metzkausen verbunden.

Zur Person Von 1972 an war Hans-Georg Malitz über viele Jahre im Vorstand, zuletzt als 1. Vorsitzender des Bürgervereins Metzkausen aktiv. Inzwischen ist er Ehrenmitglied im Bürgerverein. Im Jahre 1983 erhielt Hans-Georg Malitz das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 1999 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und 2004 den Verdienstorden NRW.

Der Bürgerverein Metzkausen entstand 1953 aus einer Bürgerinitiative heraus, die sich zum Ziel gesetzt hatte, einen auch rechtlich gesicherten Zugang zum Ehrenmal an der Wilhelmshöhe zu schaffen sowie sich für dessen Erhalt und Pflege einzusetzen. Aktuell zählt der Verein 1210 Mitglieder. Seit 49 Jahren ist Hans-Georg Malitz einer von ihnen. Von März 2002 bis März 2010 setzte er sich für die Interessen der Metzkausener als 1. Vereinsvorsitzender ein. Als Ehrenvorsitzender ist er noch immer mit regem Interesse an tagesaktuellen Geschehnissen dabei und nahm vor der Corona-Pandemie häufig an den Veranstaltungen und Bürgerstammtischen des Bürgervereins Metzkausen teil. Und nicht nur die Metzkausener lieben und schätzen ihn. Für sein weitreichendes Engagement wurde Hans-Georg Malitz 1983 mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 1999 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 2004 folgte der Verdienstorden NRW.