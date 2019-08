Ferienspaß in Mettmann : 435 Kinder vergnügen sich auf dem Bauspielplatz

Ferienspaß in Mettmann

Mettmann Die Ferienaktion läuft noch bis zum 23. August. Zum Abschluss gibt’s ein Theaterstück und ein großes Fest.

Seit beinahe 50 Jahren wird der Bauspielplatz von der heutigen Jugendförderung der Stadt organisiert. „Auch in diesem Jahr haben sich bisher 435 Kinder angemeldet. Täglich sind rund 100 Mädchen und Jungen hier, bauen ihre Buden und machen bei Aktionen mit“, berichtet Markus Kier, der nach der Ferienzeit auf seine Figur achten will. Denn: „Man bekommt jeden Tag etwas geschenkt: Kuchen, Kekse, Süßigkeiten. Da kann man nicht widerstehen“, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Neben zwei hauptamtlichen betreuen vier Honorarkräfte und 21 ehrenamtlich arbeitende Jugendliche die jungen Bauherren. „Außerdem besucht uns zweimal in der Woche eine Referentin für nachhaltige Entwicklung, die den Kindern Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz nahe bringt“, erklärt Kier. Schließlich lautet das Motto in diesem Jahr: „Stadt der Kinder: Komm wir retten die Welt!“.

So gab es bereits einen Besuch des Umweltmobils der Naturschutzjugend (NAJU) sowie zahlreiche Bastel- und Mitmachaktionen. „Wir haben Blumentöpfe aus Tetrapaks gemacht, kochen mit der Kraft der Sonne und vieles mehr“, berichtet Axel Meven von der städtischen Jugendförderung.

Am Mittwoch, 21. August, 14 Uhr, wird außerdem das ökologische Musiktheaterstück „Motte will MEER!“ von Jessica Jahning aufgeführt, das sich spielerisch mit dem zunehmenden Müll in den Meeren auseinandersetzt. Zwei Tage später gibt es dann das große Abschlussfest auf dem Bolzplatz des Konrad-Heresbach-Gymnasiums.