Gerichtsverfahren in Mettmann : 41-Jähriger zieht Cannabis auf dem Balkon

Mettmann Ein 41-jähriger Mettmanner war vom Amtsgericht wegen unerlaubten Anbaus und des Besitzes von Betäubungsmitteln zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil ist nun rechtskräftig: Sein Anwalt hatte Rechtsmittel eingelegt, der Angeklagte wollte hingegen schnell aus dem Saal und zog die Berufung zurück.

Eigentlich habe er gar nicht da sein wollen. Dass am Landgericht seine Berufung hätte verhandelt werden sollen? Nein, das wolle er nicht. So genau wisse er auch nicht, warum er nun schon wieder in einem Verhandlungssaal sitzen würde. Dass sein Verteidiger gegen ein vom Amtsgericht verhängtes Urteil in Berufung gegangen war? Ja gut, das sei dann wohl so. Sein Anwalt würde ihn seit 16 Jahren begleiten – und er habe ihm bislang immer geholfen. Dass die Richterin auf das Verlesen seiner Vorstrafenliste verzichten wolle: Ja, unbedingt! Das wolle er alles gar nicht mehr hören. Und überhaupt: Dass jetzt alle wegen ihm hier sitzen würden, täte ihm leid.

Die sieben Monate Haft auf Bewährung, die ihm wegen Drogenbesitzes vom Amtsgericht „aufgebrummt“ worden waren? Kein Problem, das geht schon in Ordnung. Unterm Strich stand am Ende eines kurzen Prozesses nur eines: Außer Spesen nichts gewesen. Und die wird der Angeklagte nun bezahlen müssen – auch wenn die Sache für ihn schnell vorbei war.

Auch ansonsten scheint der Angeklagte in ein soziales Netz eingebunden zu sein, wegen seiner Drogenabhängigkeit wurde er ins Methadon-Programm aufgenommen. Aber was war nun eigentlich passiert, das ihn erneut auf die Anklagebank gebracht hatte? In der Urteilsbegründung des Amtsgerichts ist von sechs Cannabis-Pflanzen die Rede, die der 41-Jährige im Sommer 2018 auf dem Balkon seiner Wohnung in der Eidamshauser Straße gehegt und gepflegt haben soll. In drei Kübeln und mit 1,85 Metern offenbar so hoch, dass sie irgendwem ins Auge gefallen waren.