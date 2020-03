Förderung für Museum in Mettmann : 40.000 Euro für neuen Neanderthaler

Der Neanderthaler in modernem Anzug. Foto: Neanderthal Museum/Holger Neumann

Mettmann (arue) Der Landschaftsverband Rheinland unterstützt das Neanderthal Museum mit 40.000 Euro. Das teilt der in Köln ansässige Verband jetzt in einer Presseerklärung mit. Das Geld fließt in die Rekonstruktion einer so genannten Neanderthalerfigurine.

Das Neanderthal Museum vermittele auf vielfältige Weise Einblicke in die Entwicklung der Menschheit, heißt es zur Begründung. Eine Vermittlungsform sei die lebensechte Nachbildung eines Neanderthalers. Die Rekonstruktion eines Neanderthalers ist bereits seit 2006 im Museums-Einsatz.

Er habe mittlerweile die Funktion eines Markenbotschafters, hat der Landschaftsverband Rheinland erkannt, und die Museumsgäste lassen sich gerne mit ihm fotografieren. Durch diese Nutzung und den zeitweisen Einsatz im Außenbereich weist die Figurine mittlerweile deutliche Abnutzungserscheinungen auf, so dass eine neue und robustere Figurine angeschafft werden muss. Diese soll nun angefertigt und neuer Markenbotschafter werden.

(arue)