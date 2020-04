Corona-Krise in Mettmann : 33 Flüchtlinge sind mit Covid-19 infiziert

Vor einer Woche war der erste Corona-Erkrankungsfall in der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Seibelstraße bekannt geworden. Jetzt stellt sich heraus: 33 weitere sind infiziert. Foto: Christoph Petersen

Mettmann (arue) Nachdem am 1. April der erste Corona-Erkrankungsfall in der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Seibelstraße bekannt geworden war, hat das Kreisgesundheitsamt angeordnet, dass alle 88 Bewohner, die in der Einrichtung wohnen, getestet werden.

Die Ergebnisse sind jetzt bekannt: Demnach sind weitere 33 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Stadtverwaltung hat umgehend gehandelt und die infizierten von den negativ getesteten Personen getrennt. Die Verteilung der Bewohner auf zwei Unterkünfte wird durch das Ordnungsamt mit Unterstützung der Feuerwehr durchgeführt. Die Stadt hat für die Verteilung zudem Amtshilfe bei der Kreispolizeibehörde erbeten.