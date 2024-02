Demo in Mettmann Mettmann zeigt Nazis die Rote Karte

Die Enthüllungen des Recherchenetzwerks „Correctiv“ über das Geheimtreffen „hochrangiger AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarker Unternehmer“, nur wenige Kilometer von jenem Ort entfernt, in dem auch schon die Nazis 1942 die spätere Vernichtung der Juden planten, löste in den vergangenen Wochen eine Welle der Entsetzung im ganzen Land aus, die sich in Demonstrationszüge durch zahlreiche Städte übersetzte.