Digitalhilfe für Schulen in Mettmann : Grundschule erhält 23 iPads für Distanzunterricht

Digitalhilfe für Schulen in Mettmann

Mettmann 285 iPads nebst Tastaturen für Schulen in Mettmann können Dank Landeshilfe angeschafft werden. Für diese weitere Digitalisierung stehen 142.500 Euro zur Verfügung.

Vorgezogene Bescherung an den Mettmanner Schulen: Das Land NRW hat der Stadt als Schulträger für die weitere Digitalisierung des Unterrichts 142.500 Euro zur Verfügung gestellt. Die Schulen hatten sich darauf geeinigt, dass von diesem Geld iPads und Tastaturen angeschafft werden sollen.

Dezernent Marko Sucic und Michael Wiesenhöfer, Abteilungsleiter Schulverwaltung, übergaben jetzt 23 iPads in der Grundschule Herrenhauser Straße an Schulleiterin Brigit Krohm. „Die Geräte haben wir schon dringend erwartet. Die iPads können sofort von allen Lehrern eingesetzt werden“, sagte Schulleiterin Krohm. Eine Erstausstattung mit 15 iPads hatte die Schule vor drei Jahren vom Förderverein erhalten. „Damit arbeiten wir natürlich schon im Unterricht und alle Lehrer sind auf den Geräten geschult worden“, sagte die Schulleiterin.

Die Mettmanner Schulen hatten sich für die Anschaffung von iPads und damit für ein einheitliches Betriebssystem an allen Schulen ausgesprochen. „Zu Anfang hatten wir einige Probleme mit Beamern und Routern, aber dafür haben wir im Laufe der Zeit Lösungen gefunden. Unsere Erfahrungen werden wir nun an die anderen Schulen weitergeben“, sagte Schulleiterin Krohm. Die Geräte, erzählte sie kommen beispielsweise im Distanzunterricht zum Einsatz, werden von den Schülern aber auch als mobile Hilfen eingesetzt, um in der Schule Fotos für den Unterricht zu machen.