Vor allem Alt-Erkrath profitiert : 235.350 Euro für Innenstadt-Stärkung

In der ehemaligen Apotheke an der Bahnstraße 24 öffnet bald ein Geschäft für Wein und Spirituosen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Auch für das dritte NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte hat Erkrath sich erfolgreich beworben, wiederum mit dem Fokus auf Alt-Erkrath. Für die Bahnstraße sind einige Verbesserungen geplant.

Mit einer kräftigen Finanzspritze aus dem NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren konnten bereits vier Leerstände auf Alt-Erkraths Bahnstraße mit neu angesiedelten Geschäften gefüllt werden können. Den Auftakt machte im Sommer 2021 „Viola’s“ mit Gewürze, Küchenartikeln und Geschenken, gefolgt von einem Anbieter von Stoffen, Nähmaschinen und Kurzwaren im gegenüberliegende Ladenlokal. Als dritte Anmietung ziehen ein Finanzdienstleister und ein Wein- und Spirituosen in die Bahnstraße. Fortsetzung folgt, so die Ankündigung der städtischen Wirtschaftsförderung .

Nach diesem Muster es auch bei der Teilhabe Erkraths am nunmehr dritten Sofortprogramm laufen, das der Stadt zusätzlich neue und für sie interessante Förderbausteine bietet. Dabei geht es in punkto „Verfügungsfonds Anmietung“ unter anderem um den Leerstand einer großen Einzelhandelsfläche, deren Eigentümer bei der Wirtschaftsförderung Interesse an einer Teilnahme am Sofortprogramm signalisiert hat. Weiterer Leerstand sei im Laufe des Jahres nicht ausgeschlossen. Es kommt der Stadt also gelegen, dass das Programm erstmals auch den Umbau eines Ladenlokals als förderfähig ausweist.