Unfall in Mettmann 23-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren sich gegen 7.15 Uhr eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus Ratingen in ihrem Renault sowie ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Mettmann in einem Skoda in der Kurve an der Düsseldorfer Straße entgegengekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll dann die 23-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren haben, sodass sie frontal in den Skoda krachte.