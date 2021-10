Freizeitvergnügen für junge Leute in Mettmann : Parkour-Anlage ist fast fertig

Freizeitvergnügen für junge Leute in Mettmann

Die hier noch grafisch geplante Parkour-Anlage nimmt an der Rheinstraße konkrete Formen an. Foto: Fachplanungsbüro PROELAN

Mettmann Parkour ist eine Trendsportart und bezeichnet das Laufen, Überspringen und Überwinden von Hindernissen. Ein solcher Parkour wird bald an der Rheinstraße fertig.

Wenn die Parkour-Anlage an der Rheinstraße voraussichtlich Ende Oktober freigegeben wird, ist das bislang größte Projekt des Jugendrates erfolgreich umgesetzt worden. Seit Jahren hatte sich die Vertretung der Mettmanner Jugend für den Bau einer Parkour-Anlage eingesetzt. Bei einer Befragung von Schülern zu einer solchen Sportanlage hatte der Jugendrat großen Zuspruch erhalten. Der Vorschlag stieß auch in der Politik auf viel Beifall. Als mit dem alten Bolzplatz an der Rheinstraße eine geeignete, innenstadtnahe Fläche gefunden war, kam Ende des vergangenen Jahres die Nachricht aus Düsseldorf, dass die Stadt Mettmann 229.000 Euro für die Parkour-Anlage aus dem NRW-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten erhält.