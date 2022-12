Erkrath prangert am „Orange Day“ Gewalt gegen Frauen an 75 Erkratherinnen Opfer häuslicher Gewalt

Jedes Jahr wird weltweit anlässlich des sogenannten „Orange Day“ der Frauen gedacht, die Opfer von psychischer und physischer Gewalt bis hin zum Femizid, dem Mord durch Ehemann, Partner oder männlichen Verwandten, werden. Anlässlich dieses Tages, der jetzt stattfand, wurde auch bilanziert: Bundesweit starben 121 Frauen, also knapp an jedem dritten Tag eine, in NRW starben 34 Frauen an den Folgen von (häuslicher) Gewalt.