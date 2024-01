Musikalischer Nachwuchs Fast 200 Teilnehmende bei „Jugend musiziert“

In der Solowertung kommen die Bläser, Zupfer und Musical-Sänger zum Zuge. Ensemblewertungen gibt es in den Kategorien Duo Klavier/Streichinstrument, Klavier vier- bis achthändig und Schlagzeug. In Zahlen liest sich das so: 61 Holzbläser, 23 Blechbläser, 34 Zupfer, neun Duos Klavier/Streichinstrument, 15 Duos Klavier vierhändig oder auch an zwei Klavieren, ein „achthändiges" Klavierensemble, sieben Schlagzeug-Ensembles und vier Musical-Sängerinnen haben sich für den Wettbewerb angemeldet.