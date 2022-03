Schulstraße : 1600 Euro für Ukraine-Hilfe dank Benefizkonzert

Wülfrath Awo und Diakonie hatten das Duo Hessenberg/Rehm und das Odessa-Projekt eingeladen. 70 Besucher lauschten gebannt – und füllten das Spendenkörbchen.

Eine Reise von Odessa, der Perle am Schwarzen Meer, über den Balkan und zurück – so überschrieb Cornelia Hessenberg den ersten Teil des Benefizkonzertes, das die Awo in ihren Räumen an der Schulstraße zugunsten der Ukrainehilfe der Bergischen Diakonie veranstaltet hat. Gemeinsam mit ihrem Partner Christoph Rehm, mit dem sie seit über 30 Jahren gemeinsam musiziert, stellte sie vor 70 Zuhörern Werke hauptsächlich von russischen Komponisten vor –Tschaikowski, Rachmaninow, Gretschaninoff, aber auch Johann Strauss und seine Schöne Blaue Donau , denn die Donau mündet ja, wie Cornelia Hessenberg anmerkte, ins Schwarze Meer.

Das Odessa-Projekt ist 2001 gegründet worden Dieses Konzert ist schon das dritte, dass die Truppe als Benefizkonzert spielt. Eines hatte sie für die Flutopfer im Ahrtal, eines für den Libanon und nun für die Ukraine gegeben. Dieses Engagement kann nicht genug gewürdigt werden, doch die hohe Musikalität gepaart mit hoher technischer Kunst und Freude an der Musik sind schon das Markenzeichen der Band. Ein gemeinsam musiziertes „Dona nobis pacem“, Herr, gib uns Frieden – ein Stoßgebet, in das alle voller Überzeugung einstimmten.

Und der Erlös der Veranstaltung kann sich sehen lassen: 1420 Euro aus der Spendenbox und 180 Euro durch den Verkauf von Speisen und Getränken, so dass am Ende 1600 Euro an die Diakonie für die Flüchtlingshilfe gespendet wurden. Alle Spenden fließen in die Renovierung von Wohnungen und Mobiliar für Geflüchtete und in erste Integrationsbemühungen.