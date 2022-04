Feuerwehreinsatz in Mettmann : Müllcontainer und Baum gehen in Flammen auf

Die von einem 16-Jährigen weggeschnippte Kippe löste am Benninghofer Weg in Mettmann einen Brand aus. Foto: s-motive - stock.adobe.com/S-MOTIVE

Mettmann Eher achtlos schnippte ein 16-Jähriger am Benninghofer Weg in Mettmann seine Kippe in einen Müllcontainer und löste damit einen Brand aus.

Donnerstagabend alarmierte eine Anwohnerin gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr, weil am Benninghofer Weg zwei Müllcontainer in Flammen standen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte, dass der Brand auf drei weitere Müllcontainer übergriff. Nicht mehr verhindert werden konnte allerdings, dass zwei Müllcontainer erheblich beschädigt wurden und auch ein daneben stehender Baum angesengt wurde.

Aufgrund von Zeugenangaben konnte die Polizei schnell den mutmaßlichen Brandverursacher ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen 16-Jährigen. Er gab zu, eine glühende Zigarette in einen der Container geworfen zu haben – absichtslos. Einen Brand habe er nicht verursachen wollen. Aber als er bemerkte, genau das getan zu haben, ist er aus Angst davon gelaufen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer gefertigt.

Der durchs Feuer entstandene Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

