Meerbusch : Zwischen Auf- und Abstiegskampf

Meerbusch Der TSV kann den Titel perfekt machen. TSV II, FCB und SSV kämpfen um den Klassenerhalt.

Wer zweifelt noch ernsthaft am Aufstieg des TSV Meerbusch? Seit Wochen ist der Vorsprung der Landesliga-Fußballer von Trainer Toni Molina an der Tabellenspitze so groß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann die direkte Rückkehr der Blau-Gelben in die Oberliga endgültig feststeht. Bei neun Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten SC Velbert sowie einem um 37 Treffer besseren Torverhältnis ist es kaum vorstellbar, dass da noch etwas schiefgehen könnte. Der TSV, der in der gesamten Saison erst eine Partie verloren hat, würde nur dann scheitern, wenn er in den ausstehenden drei Partien keinen einzigen Punkt mehr holt und Velbert alle seine Spiele zudem hoch gewinnt. An diesem Wochenende wollen die Meerbuscher nun endgültig alle Rechenspiele beenden: Im Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach möchten sie morgen (15 Uhr, Nierster Straße) den Deckel draufmachen und den einen Punkt holen, der den Aufstieg rechnerisch perfekt macht.

Molina & Co. sind in der Landesliga eine Klasse für sich. Sie haben die mit Abstand meisten Tore erzielt (103) und die wenigsten kassiert (29). Der 1. FCM hat einen starken Angriff (80), seine Schwächen aber in der Defensive. Keine Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte hat mehr Gegentore kassiert (61). Im Hinspiel hatten die Gladbacher gegen eine bärenstarke Meerbuscher Mannschaft ihre höchste Saisonniederlage kassiert und mit 1:6 verloren. Die Gäste sinnen auf Revanche. Sie sind in guter Verfassung, haben nach nur einer Niederlage aus den jüngsten neun Partien (0:2 gegen Velbert) ihren fünften Tabellenplatz verteidigt. Ambitionen nach oben haben sie keine mehr, können allenfalls noch den viertplatzierten Rather SV abfangen.



Landesligist TSV Meerbusch II will seinen Ein-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze mit einem Sieg beim Drittletzten VdS Nievenheim verteidigen (morgen, 15 Uhr, Windmühlenweg). In der Bezirksliga 1 kann der FC Büderich mit einem Sieg gegen den Vorletzten DSV 04 (morgen, 15.45 Uhr, Eisenbrand) sein Zwei-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze vergrößern. Der SSV Strümp hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 4 als Tabellen-13. aktuell drei Punkte mehr auf dem Konto als der VfL Willich auf dem Relegationsrang. Morgen (15 Uhr) geht die Reise zum Tabellennachbarn TuS Grevenbroich.

(RP)