Lkw und Pkw prallen frontal aufeinander : Zwei Verletzte nach Zusammenstoß von Lkw und Pkw

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall verletzt, der sich am Samstag mittag Am Weilerhof ereignete.

(RP) Auf der Straße Am Weilerhof kam es am Samstagmittag in Höhe des Bösinghovener Sees zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Vermutlich in Folge eines Abbiegeunfalls kollidierten die Fahrzeuge frontal miteinander. Daraufhin kam der Lkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Lkw und Baum wurden dabei erheblich beschädigt. Der Pkw kam ebenfalls von der Straße ab und blieb nach einigen Metern im Grünstreifen stehen. Drei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um die zwei verletzten Personen, die aber nicht eingeklemmt waren. Neben der Versorgung der beteiligten Personen sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und nahm die ausgelaufenen Betriebsmittel auf. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die 25 Einsatzkräfte des Löschzugs Lank beendet.