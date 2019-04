Handballer und Fußballer spielen in Lank und Büderich : Hochklassiger Nachwuchssport in Meerbusch

Eine Szene von der Champions Trophy 2018 zeigt Gert Leo Engels (Fortuna Düsseldorf) in Aktion gegen Behadil Sebani von Borussia Mönchengladbach. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Samstag sind zwei Fußballspiele der U19 Champions Trophy in Lank, Pfingsten Handballpartien des Quirinus Cups in Büderich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

Die U19 Champions Trophy ist eines der traditionsreichsten Jugendfußballturniere in Deutschland. Am Osterwochenende steigt bereits die 57. Auflage des Turniers, und erstmals finden zwei Partien auf Meerbuscher Boden statt. „Damit wollen wir auch den Fußballfans aus dem Rhein-Kreis Neuss ermöglichen, Jugendfußball der Spitzenklasse live vor Ort zu erleben“, sagt Turnier-Organisator Marcus Giesenfeld.

Am Ostersamstag finden auf der Anlage des TSV Meerbusch, Nierster Straße 90, in Lank-Latum zwei Gruppenspiele statt. Um 16.30 Uhr stehen sich dort der FC St. Pauli und Dinamo Zagreb gegenüber, um 17.30 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auf eine japanische Hochschulauswahl, die sich im Vorjahr im Finale mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt hatte. „Wir freuen uns sehr, dass wir auf unserer Anlage zwei Begegnungen ausrichten dürfen. Die Mannschaft von Dinamo Zagreb ist top-besetzt und gilt als Geheimfavorit, die japanische Auswahl spielt sowieso immer um den Titel mit. Möglicherweise können die Besucher bei uns also den späteren Turniersieger sehen“, so TSV-Manager Christoph Peters.

Der Eintritt liegt bei sechs Euro für ein Spiel, und bei acht Euro für beide Partien. Für alle Jungen und Mädchen, die einen Kindergarten oder eine Grundschule in Meerbusch besuchen, ist der Eintritt frei.

Bereits seit 1963 zeigen bei der Champions Trophy die besten Nachwuchsspieler aus aller Welt ihr Können. Viele von ihnen sind später Profis, Nationalspieler und sogar Weltmeister geworden. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos, Marc-André ter Stegen (alle Deutschland), Michael Owen (England), Kaka (Brasilien), Nuri Sahin (Türkei) und Wesley Sneijder (Niederlande) haben schon als Jugendliche bei der Champions Trophy gezeigt, was in ihnen steckt. In den beiden Spielen auf der Anlage des TSV bekommen die Zuschauer in Meerbuscher bekommen nun womöglich die Stars von morgen zu Gesicht. Alle übrigen 23 Turnierpartien werden auf dem Rasen des Ausrichters BV 04 Düsseldorf angepfiffen. Neben den vier genannten Vereinen, die in Lank-Latum spielen, sind Sporting Braga, der RSC Anderlecht, der FC Everton, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach mit dabei.

MHV erstmals Co-Gastgeber

Die 37. Auflage des traditionellen Quirinus Cup wird in diesem Jahr erstmals der Meerbuscher HV als Co-Veranstalter mit ausrichten. Eines der größten und bekanntesten internationalen Handball-Nachwuchsturniere auf dem Kontinent findet am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni statt.

Ausrichter ist wie immer der Neusser HV, doch erstmals werden zahlreiche Spiele auch in der Halle des Mataré-Gymnasiums in Büderich stattfinden. „Wir freuen uns riesig darauf, Teil dieses Handball-Highlights in der Region zu sein“, sagt MHV-Geschäftsführer Markus Knychas.

Da die Anmeldefrist für den Cup noch laufe, lasse sich noch nicht genau sagen, wie viele Partien in Büderich ausgetragen werden. „Wir gehen aber davon aus, dass primär E- und D-Jugend-Teams bei uns zu Gast sein werden und wir an allen drei Tagen eingebunden sind“, so Knychas.

Den Termin für das Turnier zu Pfingsten haben sich viele Handballvereine in ganz Europa seit vielen Jahren bereits dick im Kalender angestrichen. Ob aus den Niederlanden, Belgien, Tschechien, Polen, Rumänien, Kroatien, Ungarn, Russland, Frankreich oder aus deutschen Städten – von überallher strömen die Nachwuchsmannschaften nach Neuss und Umgebung. Von der E- bis zur A-Jugend kommen jährlich rund 180 Mannschaften mit etwa 3000 Sportlern über die Pfingsttage in die Region. In zahlreichen Hallen in der Stadt Neuss und ihrer Nachbarkommunen, darunter diesmal eben erstmals auch Meerbusch, werden zunächst die Vorrundengruppen ausgespielt.