Ausgezeichnet: Oliver Keymis und Christiane von der Groeben : Zwei Orden für zwei Meerbuscher

Oliver Keymis, Vizepräsident des NRW-Landtags, gilt dort als „das Symbol der deutsch-französischen Freundschaft“. Der Meerbuscher freute sich über die hohe Auszeichnung. Foto: Landtag NRW/Kai Kitschenberg

Christiane von der Groeben und Oliver Keymis sind große Frankreich-Liebhaber. Für ihre Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft wurden sie am Montagabend mit dem „Ordre national du Mérite“ geehrt.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass die französische Botschafterin dem Institut Français in Düsseldorf einen Besuch abstattet. Die persönliche Verleihung des „Ordre national du Mérite“ an die Meerbuscherin Christiane von der Groeben wollte sich Anne-Marie Descôtes bei ihrer Stippvisite am Rhein aber nicht nehmen lassen.

Ihre Laudatio auf die Frau an der Spitze des deutsch-französischem Kreises hielt die Diplomatin aus Berlin in geschliffenem Deutsch. „Sie arbeiten seit 18 Jahren so engagiert und haben die deutsch-französische Freundschaft in Düsseldorf maßgeblich mitgestaltet“, sagte sie. „Deshalb ist es mir eine Freude, Ihnen heute die Insignien verleihen zu dürfen.“ Der 1950 gegründete deutsch-französische Kreis habe sich von Anfang an um Versöhnung und Intensivierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern verdient gemacht.

Die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes, Christiane von der Groeben mit ihrem Orden und die französische Generalkonsulin Olivia Berkeley-Christmann (v.l.). Foto: Regina Goldlücke

INFO Feier mit Musik von Jacques Offenbach Auszeichnung Der „Ordre national du Mérite“ ist vergleichbar mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz. Feier Der Orden wurde im Rahmen eines Konzertes zum Offenbach-Jahr verliehen. Mit der Aufführung in der Bürgerhalle des Parlamentsgebäudes beteiligte sich der Landtag Nordrhein-Westfalen am Offenbach-Jahr, das an den deutsch-französischen Operetten-Komponisten Jacques Offenbach erinnert, der am 20. Juni 1819 in Köln geboren wurde und in Paris Welterfolge feierte.

In ihrer Ansprache vor zahlreichen Gästen blendete Anne-Marie Descôtes zurück und streifte markante Stationen in Christiane von der Groebens Leben. Die in München ausgebildete Übersetzerin gehört dem Kreis seit 18 Jahren an. 2017 wurde sie Geschäftsführerin und folgte damit dem verstorbenen Cornelis Canenbley nach, auch er wohnte in Büderich. Dessen Witwe Sibylle Canenbley nahm an dem Empfang teil. Ebenso andere Meerbuscher, die dem deutsch-französischen Kreis verbunden sind, darunter Bernd Kunth, Ex-Honorarkonsul von Monaco, und Kurt G. Sondermann. Er gehört dem Präsidium an, das u.a. mit seiner Präsidentin Ariane Bommen und deren Stellvertreter Dominique Genton vertreten war. Organisiert hatte die Veranstaltung Olivia Berkeley-Christmann. Die französische Generalkonsulin in Düsseldorf steht gleichzeitig dem Institut Français vor.

Das Dekret zur Ordensverleihung an Christiane von der Groeben wurde von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im August 2019 verabschiedet. Die frisch mit dem Orden dekorierte Geschäftsführerin bedankte sich bei der Botschafterin in fließendem Französisch für die große Ehre. „Ein Moment, der mich extrem bewegt“, sagte Christiane von der Groeben und erzählte, wie ihr Vater und Brüder schon früh das Nachbarland näher brachten. Als Austauschschülerin und Aupair lernte sie Sprache, Kultur und Lebensart intensiv kennen und lieben. „Konsequent habe ich dann einen Mann geheiratet, der am 14. Juli geboren wurde“, fügte sie hinzu. „Er ist genau so frankophil wie ich.“ Entdeckerlust sei bis heute der Motor für ihre Arbeit, bei der sie sich auf die Solidarität ihrer tüchtigen Equipe stets verlassen könne. An ihrem Ehrentag hatte Christiane von der Groeben ihre gesamte Familie um sich geschart: ihren Mann, Tochter Donata sowie die Söhne Nikolaus, Adrian und Ferdinand mit Ehefrau Teresa. Nach der Feierstunde am Montagabend im Institut Français wechselten die meisten Gäste zum Landtag, wo eine weitere Ordensverleihung anstand: Auch der Vizepräsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, Oliver Keymis, bekam die französische Auszeichnung „Ordre national du Mérite“ verliehen, ebenfalls von Botschafterin Anne-Marie Descôtes, und zwar in der Kategorie „Chevalier“. Der Orden kann französischen Staatsangehörigen für Verdienste im öffentlichen, zivilen, militärischen oder privaten Bereich verliehen werden. In einer festgelegten Anzahl wird die Auszeichnung immer wieder auch an Ausländer vergeben, die sich um die Freundschaft zu Frankreich verdient gemacht haben.

Der Präsident des Landtags, André Kuper, würdigte Keymis’ Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft: „Oliver Keymis liebt das Land, seine Kultur und die Menschen. Er setzt sich seit vielen Jahren bei persönlichen und politischen Gesprächen dafür ein, dass wir die Partnerschaft mit unseren Nachbarn immer weiter vertiefen. Oliver Keymis ist im Landtag das Symbol der deutsch-französischen Freundschaft.“

Der deutsch-französische Kulturbevollmächtigte und Schirmherr des Offenbachjahrs 2019, Ministerpräsident Armin Laschet, sagte anlässlich der Aufführung der Operette „Un mari à la porte“ im Landtag: „In seiner Biografie und durch seine Musik hat Jacques Offenbach Deutschland und Frankreich zusammengeführt. Damit hat er den Gegenentwurf zur Ausgrenzung und Abschottung der radikalen Nationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts gelebt. Heute ist diese Botschaft wieder sehr aktuell. Ich freue mich deshalb sehr, dass mit der Aufführung im Landtag Offenbach hier im Herzen unserer Demokratie präsent ist.“

Kulturbevollmächtigter Laschet beglückwünschte Landtagsvizepräsident Oliver Keymis zur Ehrung mit dem nationalen Verdienstorden Frankreichs: „Oliver Keymis gründete 2010 die erste deutsch-französische Parlamentariergruppe im Landtag. Sie ist heute dank seines Engagements eine der aktivsten Parlamentariergruppen und zeigt, dass es nicht unbedingt eine gemeinsame Landesgrenze braucht, um enge Beziehungen zu einem anderen Land zu pflegen. Keymis setzt sich für den Austausch junger Menschen ein, denn er selbst hat die Erfahrung gemacht, wer Frankreich bereits in jungen Jahren kennenlernt, wird dem Land und seinen Menschen eng verbunden bleiben. Die deutsch-französische Freundschaft ist kein Selbstläufer, sie muss immer wieder neu entdeckt und gelebt werden und das tut Oliver Keymis unermüdlich aufs Neue.“