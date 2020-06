Sport in Meerbusch : Osterather beenden heimischen Marathon als Sieger

Info

Foto: Jürgen Kaden

Spendenlauf Am 30. Mai hätte der 17. Amrumer Mukoviszidose-Lauf einmal rund um die nordfriesische Insel stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen konnte der deutschlandweite Lauf in diesem Jahr aber nicht auf Amrum stattfinden. Die teilnehmenden Läufer sollten stattdessen in ihren Heimatstädten den Spendenlauf absolvieren.

Meerbusch In Büderich traten Sarah Bauer und Franziska Bonik gemeinsam an. Bauer hat seit ihrer Geburt die Lungenkrankheit Mukoviszidose. Die Spendeneinnahmen in Höhe von 1104,85 Euro wurde an den Veranstalter Regio Amrum des Mukoviszidose e.V. überwiesen.