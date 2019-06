Meerbuscher beim 24-Stunden-Rennen : Meerbuscher fahren auf Nürburgring

Daniel Jolk (44) und Uwe Stein (64) sind am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf der Eifel-Rundstrecke gestartet. Für die beiden Männer sind die Rennen in der „Grünen Hölle“ immer ein ganz besonderes Erlebnis.

Üblicherweise sind es andere, denen Daniel Jolk als Zahnarzt auf den Nerv fühlt. Diesmal allerdings dürften es am Nürburgring die eigenen Nerven gewesen sein, die bei so etwas auch schon mal „blank liegen“ können.

Wie wird das Wetter? Hält das Auto? Es sind so einige Unwägbarkeiten, die den Meerbuscher umgetrieben haben dürften. Schließlich lässt sich ein 24-Stunden-Rennen nicht am Schreibtisch planen. Und wenn man dann drinsitzt im Auto, zählt nur noch eins: Ins Ziel kommen – und dass möglichst schnell.

Im vergangenen Jahr war Jolk das wunderbar gelungen. In einem BMW 325i und gemeinsam mit seinen Mitstreitern war der 44-Jährige als Sieger in der Cup-Klasse SP4 über die Ziellinie gefahren. „In Rennkreisen wird jemand wie ich jetzt „Lucky Bastard“ gerufen“, hatte Daniel Jolk das Ergebnis damals schmunzelnd kommentiert.

Vom Erfolg beflügelt, mag es leicht gefallen sein, sich nun nochmal in der „Grünen Hölle“ ins Auto zu setzen. Wieder im 325er BMW – und mit der ganzen Familie im Schlepptau. Während der Papa seine Runden in der Nordschleife drehte, drückten Sohn (12) und Tochter (9) auf der Tribüne die Daumen. „Meine Frau hat schon manchmal ein mulmiges Gefühl“, erzählt Daniel Jolk. Allerdings kenne ihn die Familie als guten Autofahrer – und er selbst glaubt, dass es auf der Straße zuweilen viel gefährlicher zugehen kann als auf der Rennstrecke.

Bevor er dort „seinen Traum leben“ konnte, hat der Meerbuscher übrigens jahrelang beim 24-Stunden-Rennen in den Boxen gestanden, um Freunden beim Fahren zuzuschauen. Mittlerweile ist er dort auch selbst hunderte Runden gefahren, und er kennt die Ecken, an denen es kritisch werden kann.

Die Eifel-Rundstrecke gilt dennoch als eine der schwierigsten, die keine Fehler erlaubt. „In den letzten Runden hört man dann schon sehr ins Auto rein und hofft, dass man damit ins Ziel kommt“, ließt der Motorsportler die 24 Stunden an sich vorüberziehen. Am Ende rollten Daniel Jolk und seine Teamkollegen als hart erkämpfter Klassenzweiter über die Ziellinie.

Nicht als Konkurrent – weil im Golf VI GTI in einer anderen Cup-Klasse unterwegs – hat auch Uwe Stein wieder seine Runden beim 24-Stunden-Rennen gedreht. Der Meerbuscher zählt sich selbst zu den „Spätberufenen“ – schließlich sei er erst mit 48 Jahren zum Motorsport gekommen, erzählt er. BMW 318i, VW Polo, Ford Fiesta und später auch VW Golf, Seat Leon, Citroen DS3 und etliche Modelle der Opel Astra-Familie: Es gibt kaum eine Marke, die der 64-Jährige noch nicht durch die „Grüne Hölle“ gescheucht hat. Die Frage, warum es ihm gerade der Nürburgring so angetan hat, beantwort der Motorsport-Enthusiast so: „Am Ring wurden viele große Geschichten geschrieben, da kommt man einfach nicht dran vorbei.“