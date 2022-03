Blaulicht : Versuchter Einbruch durch zwei Kinder

Die Polizei konnte die jungen Einbrecher auf der Flucht stellen. Foto: dpa/Oliver Berg

Meerbusch Ein 13-jähriger Junge und ein elf Jahre altes Mädchen haben am Dienstag versucht, in ein Reihenhaus in Büderich einzubrechen. Die Polizei setzte auf der Suche nach ihnen einen Hubschrauber ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Einbrüche gibt es immer wieder in Meerbusch, doch selten sind die Täter so jung wie in dem Fall, zu dem die Polizei am Dienstag gerufen wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatten ein 13 Jahre alter Junge und ein 11-jähriges Mädchen kurz vor 14 Uhr versucht, in ein Reihenhaus an der Necklenbroicher Straße einzubrechen. Dabei waren sie von einer heimkehrenden Bewohnerin überrascht worden und flüchteten.