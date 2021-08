Blaulicht : Trickdiebinnen haben wertvolle Uhren im Visier

Meerbusch Gleich zweimal haben Frauen am Wochenende versucht, Männern in Meerbusch die Uhr vom Handgelenk zu stehlen, einmal mit Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, um die Täterinnen fassen zu können.

Die Kripo in Meerbusch fahndet nach Trickdiebinnen, die es offenbar auf wertvolle Uhren abgesehen haben. Am Freitag (30. Juli) gegen 15.20 Uhr versuchten zwei Frauen, einem älteren Mann die Rolex-Uhr vom Arm zu ziehen. Das Duo verwickelte ihn in ein Gespräch und suchte dabei auffällig die körperliche Nähe zu seinem Opfer und versuchte, die hochwertige Uhr zu stehlen. Er rief nach der Polizei, woraufhin die Frauen die Flucht über die Düsseldorfer Straße/Moerser Straße in Richtung Dülsweg ergriffen. Die Frauen sollen beide etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Während eine schwarzes Haar hatte, war ihre Komplizin blond. Die Ermittler beschäftigt ein zweiter ähnlicher Vorfall auf dem Wochenmarkt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Ein Mann zeigte an, dass ihn am Samstag (31.Juli) gegen 11.15 Uhr eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau nach dem Weg zur Apotheke fragte und ihn zeitgleich ans Handgelenk fasste. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte er, dass ihm seine hochwertige Armbanduhr gestohlen worden war. Die Diebin soll etwa 165 Zentimeter groß sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.