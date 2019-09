Wohnen in Meerbusch : Meerbusch soll nur langsam wachsen

Die Bezirksregierung Düsseldorf will in Meerbusch weitere Siedlungsflächen ausweisen. Das soll nicht bedeuten, dass dort tatsächlich gebaut wird. Die Zusatzflächen sollen lediglich zum Tausch sein. Vier Areale sind im Rat durchgefallen.

Viel zu viele Daten für zu wenig Zeit. Das hatten alle Mitglieder des Planungsausschusses scharf kritisiert, als sie in ihrer Sitzung am 3. September mehrere mögliche zusätzliche Wohnbaugebiete in Meerbusch beschließen sollten. Dabei geht es um mehrere Flächen, die die Bezirksregierung Düsseldorf in der „1. Änderung des Regionalplans“ unter dem Motto „Mehr Wohnbauland am Rhein“ vorschlägt.

Nun die Überraschung: In der Ratssitzung am Donnerstag verkündete Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, dass die Bezirksregierung die Bitte um Fristverlängerung abgelehnt hat. Die Stadt Meerbusch müsse ihre Stellungnahme demnach wie ursprünglich vorgesehen nach dieser Ratssitzung abgeben. Das komplexe Thema stand also auf der Tagesordnung, ohne vorher ausführlich im Planungsausschuss beraten worden zu sein.

Doch die Fraktionen waren vorbereitet und hatten sich schon vorher intensiv mit der Frage beschäftigt, ob und in welcher Form sie den Weg für weitere Wohnbaugebiete frei machen wollen. Sechs Flächen standen zur Abstimmung (ursprünglich waren es sogar acht), der Rat bestätigte schließlich nur zwei, nämlich eine Fläche in Büderich zwischen Forsthausweg, Moerser Straße und Haus Meer sowie eine Fläche in Lank-Latum am Lohweg. Auf der Fläche in Büderich könnten rund 140 Wohneinheiten entstehen, in Lank-Latum 100. Nicht bestätigt wurden eine Fläche an der Büdericher Straße unmittelbar an Düsseldorfer Stadtgebiet, eine am Mönkesweg, die Erweiterung Kamper Hof und eine Fläche im Bereich Krefelder Straße/Hingstenweg.