Zumba in Büderich: Luca Correia Freitag bring Brasilien nach Meerbusch

Gute Laune durch Tanz : Zumbalehrer bringt Brasilien nach Büderich

Die Teilnehmer der Zumba-Kurse schätzen Lucas Freitag für seine gute Laune.

Der Tanzlehrer Lucas Correia Freitag veranstaltet Zumba-Stunden in Büderich, bei denen er die Teilnehmer mit seiner guten Laune ansteckt. Die Sportart erinnert ihn an seine Heimat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alice Nykin

Hier wird getanzt und gesteppt was das Zeug hält – jeden Samstag verwandelt sich die Rosenthaler Ballettschule Büderich in eine brasilianische Feier beim Zumbaunterricht mit Trainer Lucas Correia Freitag. Denn wenn der gebürtige Brasilianer in den Raum kommt, kann und will keiner mehr still sitzen bleiben. Feurige, spanische Musik erfüllt den Spiegelsaal, während der Tänzer vor seinem Kurs rhythmisch in die Hände klatscht und im Takt die Hüfte schwingt.

Das Beste an dieser Party? Es ist tatsächlich eine Sportart, bei der es vor allem auf gute Laune und nicht auf Perfektion ankommt. Um die Tanzart anderen Menschen näherzubringen, mietet Correira privat einen Raum in der Ballettschule und unterrichtet seit Anfang des Jahres auch in Büderich das Fitnessprogramm kombiniert aus Aerobic, lateinamerikanischen und internationalen Tänzen.

Angefangen mit dem Tanzen hat er jedoch, wie er sagt „schon in Mamas Bauch“. Denn das Tanzen ist ein großer Teil seiner brasilianischen Kultur. In seinem Heimatland hat er mit acht Jahren offiziell mit dem brasilianischen Kampftanz Capoeira angefangen. So hat er schnell Spaß an Musik und Bewegung gefunden. Vor allem gefällt ihm, dass Tanzen Menschen miteinander verbindet.

Als Freitag im Jahr 2010 nach Deutschland kommt, macht er eine Ausbildung zum Zumba-Trainer in Dortmund. Seitdem leitet der Brasilianer Zumba-Kurse in verschiedenen Fitnessclubs. Warum er sich ausgerechnet für diese Tanzart entschieden hat, ist für ihn ganz klar: „Jede einzelne Stunde ist, als wäre man auf einer Party, die Musik und Bewegungen erinnern mich daran, wo ich aufgewachsen bin. Es ist toll, Menschen das gute Gefühl beim Tanzen beizubringen, vor allem weil Zumba wirklich einfach ist.“

Viele, die mit der Sportart anfangen, glauben, dass sie jede Bewegung perfekt nachmachen müssen und trauen sich dadurch nicht richtig mitzumachen. Darum geht es aber bei Weitem nicht, erklärt der Tanzlehrer. Beim Zumba gehe es nämlich nur darum, sich zu bewegen und dabei Spaß zu haben. Hauptsächlich Frauen besuchen die Kurse von Freitag. Denn viele Männer trauen sich nicht mitzumachen, da sie glauben, es sei eine Frauensportart. „Das ist aber Schwachsinn“, sagt Freitag lachend. Die wenigen Männer, die zu seinen Kursen kommen, hätten mindestens genau so viel Spaß daran wie Frauen und erscheinen ebenso regelmäßig. Der Trick ist also, meint der Zumbatrainer: nicht schüchtern sein, einfach mal versuchen mitzumachen und dabei nicht so viel nachdenken.

Das gefällt auch der 19-Jährigen Shirin Kavoosi, die bereits seit über drei Jahren fast keinen Kurs bei Lucas Freitag verpasst. „Meine Mutter hat mir damals empfohlen, einfach mal hinzugehen und es auszuprobieren, weil es ihr so gefallen hat. Seitdem hab ich nicht mehr aufgehört“, erzählt sie. Ähnlich ist es mit der 44-Jährigen Angelika Leyendecker. Schon seit Jahren erscheint sie regelmäßig bei Freitags Tanzstunden und hat viel Spaß an der Sache. „Er macht tollen Unterricht und animiert die Leute, die sich nicht direkt trauen mitzumachen. Lucas zieht einfach jeden mit.“ Und das lässt sich sehen. Die Frauen werden von Freitag allesamt mit einem High Five begrüßt. Und schon beginnt das Tanzfieber. Die meisten in Büderich sind Stammgäste und kommen vor allem wegen der guten Stimmung. Denn eine Feier, die nicht nur viel Spaß macht, sondern auch gut für den Körper ist, gibt es nicht oft.