Nach Zugunglück in Meerbusch Unfallfahrzeug von 2017 fährt wieder

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass das Fahrzeug 9442-361 des Personenverkehrsunternehmens National Express auf der Bahnstrecke vor dem Osterather Bahnhof mit einem Güterzug kollidiert ist. Am Dienstag geht das Fahrzeug wieder in Betrieb – National Express setzt es auf der selben Strecke ein, auf der am Abend des 5. Dezember 2017 40 Menschen verletzt wurden.