Nahverkehr : Zugumleitung wegen unbesetztem Stellwerk

Meerbusch Heute Nachmittag und morgen müssen sich Pendler auf umgeleitete Züge des Niers-Expresses einstellen. Ersatzweise können die U70 sowie die S-Bahnen der Linien 8,11 und 28 genutzt werden.

Aufgrund eines kurzfristig unbesetzten Stellwerkes der DB Netz AG muss die RheinRuhrBahn den Fahrplan der Linie RE 10 „Niers-Express“ am heutigen Montag, 19. September von 15 bis 18 Uhr, sowie am Dienstag, 20. September von 4 bis 6 Uhr, anpassen. Die Züge werden in den Zeiträumen ab Osterath nach Neuss Hbf umgeleitet. Durch die Umleitung kommt es zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf Hbf in beiden Richtungen zu einem ersatzlosen Ausfall. Fahrgäste zwischen Düsseldorf Hbf und Neuss Hbf nutzen bitte die Züge der Linie S 8 / S 11 sowie S 28.