Zirkus Traber kommt nach Meerbusch Zirkusluft auf dem Schützenplatz

„Die Auftritte sind für uns Artisten Freizeit“, erklärt Ron Traber. Die meiste Arbeit stecke hinter den Kulissen. Damit meint er natürlich den Auf- und Abbau, die ganze Technik, die Werbung, die Auftritte in sozialen Medien und natürlich die Proben und das tägliche Training. Doch die zehn Artisten, die im Programm auftreten und natürlich die fleißigen Helfer an der Kasse und im Backstage-Bereich sind froh, dass alles wieder normal läuft. „Die zweieinhalb Jahre Pandemie-Zwangspause haben und richtig zu schaffen gemacht“, sagt Ron, der als Jongleur und Rola-Bola-Akrobat auftritt. Regelgerecht eingerostet seien sie gewesen und hätten vor dem ersten Gastspiel im vergangenen Jahr in Osterath sehr hart trainieren müssen, um wieder in Bestform zu kommen.