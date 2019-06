Einbruch zur Mittagszeit : Drei Männer stellen Einbrecher in Osterath

Einbruch in Osterath am hellichten Tag. Zeugen stellen Tatverdächtigen.

(RP) Am Mittwochmittag haben drei Männer in Osterath einen vermutlichen Einbrecher gestellt und daraufhin so lange festgehalten, bis die Polizei kam. Gegen kurz vor 14 Uhr alarmierten die Zeugen eines Einbruches die Polizei. An der Ecke Ladestraße/Gottfried-Daimler-Straße hielten die drei Männer einen Verdächtigen in Schach, der kurz zuvor aus dem gewaltsam geöffneten Fenster einer Gaststätte an der Meerbuscher Straße gestiegen sein soll und anschließend vom Tatort weggelaufen war. Die Polizisten nahmen den 35-jährigen Mann aus Kleve, der bereits in der Vergangenheit mehrfach mit der Polizei zu tun hatte, vorläufig fest. Zwar fanden sie bei dem Verdächtigen kein Diebesgut, dafür aber Drogen, die sie sicherstellten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchs und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.