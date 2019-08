Spendenübergabe in Lank : Sparkassenstiftung: 30.000 Euro für Meerbuscher Vereine

Die Vereinsvertreter mit Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, rechts neben ihr Michael Schmuck (Vorstandsvors. Sparkasse) und das Sparkassenteam (rote Krawatten) sowie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (r.). Foto: Monika Götz

Bei der Spendenübergabe in der Lanker Sparkassenfiliale freuten sich zehn Meerbuscher Vereine und Initiativen über die finanzielle Unterstützung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mgö) Michael Schmuck bringt es auf den Punkt: „Es geht nicht vorrangig um die Summe, es geht da­rum, die ehrenamtliche Arbeit zu würdigen. In den Vereinen wird Orientierung gegen Ausgrenzung vermittelt.“ Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neuss nahm in der Sparkassen-Filiale Lank die Übergabe einer Spende von 29.140 Euro an zehn Meerbuscher Vereine und Initiativen zum Anlass, seine Wertschätzung gegenüber jenen Menschen auszudrücken, die regelmäßig ehrenamtliches Engagement zeigen.

Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage wiederum würdigte das „gute Vereinsleben auch zur Unterstützung der Integration“ und versichert: „Die Sparkasse übernimmt ein großes Stück Verantwortung für die Gesellschaft.“ Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sieht das ähnlich: „Das ist keine Schmalspur­idee, sondern ein Programm, das in den Vereinen die Gemeinschaft junger Leute unterstützt.“

Hauptakteure aber waren die Vertreter der bedachten Vereine. Sie nahmen die Spende von Pascal Powilleit, Rainer Grübl und Andreas Ohligschläger, Sparkassenfilialleiter in Lank, Büderich und Osterath, entgegen. Yurie Takagi, „Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch-Shijonawate“, erklärt, dass die Summe für die Aktivitäten der Städtepartnerschaft eingesetzt wird: „Nächstes Jahr feiern wir Zehnjähriges.“ Auch der Förderverein der Städtepartnerschaft Meerbusch-Fouesnant wurde bedacht. „Damit wird der Sportleraustausch von Jugendlichen unterstützt“, erzählt Martin Dressler. Der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Meerbusch mit Hendrik Coers will Kinder-Oboen anschaffen, und laut Aussage von Dieter Schmitz setzt der TSV Meerbusch die Spende für den Bau einer Tribüne zur Aktion „Lank Läuft“ mit dem Konzert der „Bohemians“ am Alten Markt in Lank-Latum ein.

Werner Jung, St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büderich, erzählt, dass historische Geräte wie die Kanonen für den Schießwettbewerb instandgehalten werden müssen, und Heribert Schween, stellvertretend für die Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“ und den Meerbuscher Kulturkreis, weiß die Spendensumme bei Kinderprojekten in den Kitas und für den Kunstpfad am Latumer See gut eingesetzt. Außerdem bedacht wurden die Freiwillige Feuerwehr Büderich, die das Geld für das Logo am Gerätehaus nutzen will. Der Verein der Freunde und Förderer der katholischen St. Mauritius-Grundschule wird das Geld für ein Projekt zur Prävention sexueller Missbrauch bei Kindern einsetzen. Und der FC Adler Nierst 1974 hat vor, Möbel für den Außenbereich und Trainingsmaterial anzuschaffen.