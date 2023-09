Bildung in Meerbusch Zehn Jahre Denkspielplatz

Ein besonderer Dank ging auch an Magdalena Czaja: „Sie findet immer den richtigen Ton.“ Die Koordinatorin der Begegnungsstätte ist seit dem Start dabei: „Wir haben in zehn Jahren festgestellt, dass dieses Projekt in Meerbusch gebraucht wird. Ich hoffe, dass wir noch lange miteinander lachen und weinen können, danke an alle.“ Dafür gab es ganz viel Applaus. Präsident Jörgens betont, dass auch die prompte Erweiterung des Angebotes für ukrainische Flüchtlinge etwas Besonderes ist: „Hier findet sich ein Sammelsurium an Kulturen aus der ganzen Welt. Die weltweite Geschichte spielt sich hier ein zu eins ab. Alle haben gelernt, sich gegenseitig zu respektieren. Die Kinder stehen immer im Mittelpunkt. Das wollen wir heute hier rund um das ‚Haus der Begegnung‘ feiern.“ Und so konnten sich die vielen im Vorfeld helfenden Rotarier-Familien und Verantwortlichen von wunderbar rhythmischen Tanzvorführungen einiger Denkspielplatz-Mädchen (Leitung Özcim Serpil), der Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Büderich sowie einem musikalischen Auftritt des „Spatzenchors“ des Sonnenkindergartens begeistern lassen.