ATP-Tennis in Meerbusch: Yoga für alle zum Turnierauftakt

Am Samstag um 17.30 Uhr gibt es Yoga unter freiem Himmel für Anfänger sowie Fortgeschrittene.

Haben Sie Meerbusch schon mal aus der Herabschauender-Hund-Perspektive betrachtet? Nein? Am Samstag bietet sich dazu die Gelegenheit. Denn zum Auftakt des ATP-Turniers bietet das Büdericher Studio „Soulmate Yoga“ eine Yoga-Stunde unter freiem Himmel an.

Yoga soll dabei helfen, das Knochengerüst durch die Muskelkraft in die richtigen Bahnen zu lenken, es gesund und anatomisch korrekt auszurichten. „Das steht bei uns an erster Stelle“, sagt Dani Siggel. Draußen an der frischen Luft mache Yoga besonders viel Spaß, verspricht sie: „Ich finde, das ist ein Urlaubsgefühl. Wenn man Yoga draußen macht, an frischer Luft mit Sonnenschein ist man sehr frei, du kannst frei atmen, hast freien Raum.“