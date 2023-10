Digitale Bildung in Meerbusch Erste Schritte zum Programmieren

In der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz Platz haben Kinder am Tablet ihre eigene Welt entworfen und lassen ihre Figuren darin herumlaufen und -hüpfen. Akteure und Umgebung wurden per App erstellt, innerhalb von drei Stunden wurde ein kleines Computerspiel konzipiert, programmiert und veröffentlicht. Der Workshop ist Teil des medienpädagogischen Angebots der städtischen Bibliothek, durch welches die Kompetenz im Umgang mit Computer und Internet vom Grundschul- bis ins Erwachsenenalter gebildet und gefördert werden soll.