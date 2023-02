Engagierter Ehrenamtler Wolrad Rube aus Meerbusch „Wir haben ein reiches Gemeindeleben“

Der begann 1951 in Erlangen. Nach dem Studium arbeitete Rube als Rechtsanwalt in Nürnberg und wechselte 1983 ins Management einer IT-Firma am Bodensee. Schon damals macht er sich als Vordenker für die Digitalisierung von Krankenhaus- und Laborlösungen einen Namen. 1989 folgte der Umzug nach Meerbusch und Rube wurde als mittelständischer Unternehmer in Düsseldorf-Heerdt tätig. Vor zehn Monaten zog er sich schließlich nach 33 Jahren aus dem Management zurück. „450 Mitarbeiter in ganz Deutschland zu leiten, erfordert einen Vollzeit-Job. Jetzt bin ich 71 Jahre alt – irgendwann muss man den Absprung schaffen“, erklärt Wolrad Rube.