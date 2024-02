Umwelt in Meerbusch Hier ist der Verkehrslärm am stärksten

Die Aktionspläne sollen dafür sorgen, dass Gelder zur Bekämpfung von Verkehrslärm dort eingesetzt werden, wo die Belastung für die Bürger am größten ist. Deswegen wurden nur die verkehrsreichsten – und damit in der Regel lautesten – Straßen erfasst. Der Grenzwert für diese Untersuchung liegt bei 8200 Kraftfahrzeugen pro Tag auf einer Straße. In Meerbusch betrifft das die Autobahnen A 57, A 44 und A 52 sowie insgesamt fünf Landesstraßen. Zudem wurden zumindest nachrichtlich auch Straßen in die Untersuchung aufgenommen, die nur knapp unter diesem Grenzwert lagen – darunter die K9, die Uerdinger Straße sowie die Kaiserswerther Straße.