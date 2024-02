Umwelt in Meerbusch Wo Meerbusch beim Insektenschutz steht

Aktuell ist es recht still in den Gärten, das große Schwirren der Insekten wird erst wieder im Frühjahr Fahrt aufnehmen. Bienen, Fliegen und anderen Insekten überwintern derzeit – im Totholz, im Boden oder in menschgemachten Vorrichtungen. Doch ihre Zahl hat in den vergangenen Jahren stark nachgelassen – seit einer international anerkannten Studie von Forschern aus Krefeld im Jahr 2017 ist das Thema Insektensterben in aller Munde. Auch in Meerbusch wird viel dafür getan, die Lebensräume für diese Tiere zu erhalten – und damit langfristig auch die Lebensgrundlage der Menschen.