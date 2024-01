Kultur in Meerbusch „Winter Group Show“ in der Kunstgalerie

Zu sehen sind Arbeiten von Katharina Fritsch, Anatol, Josef Beuys, W. H. Coetzer, Felix Droese, Everett Duarte, Adolf Jentsch, William Kentridge, Ulrich Meister, Hernan Murno, Makiwa Mutomba, Thomas Schütte, Norbert Tadeusz, Günter Uecker und Cristian Voigt. Der größte südafrikanische Künstler-Star ist William Kentridge, der zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern zählt. Der Bekanntheitsgrad von Joseph Beuys oder Günter Uecker ist bekannt. Aus unterschiedlichen Gründen ist es den Ausstellenden nicht möglich, sich dem Publikum in der Galerie Meerbusch persönlich vorzustellen. „Deshalb haben wir eine weitere Komponente dazu genommen, haben zwei Künstler eingeladen, die mit ihrem künstlerischen Schaffen positiv aufgefallen sind“, erklärt Bernd R. Meyer. So wird auch Klaus Richter, Kunstakademie-Meisterschüler von Professor Alfonso Hüppi, und bekannt als langjähriger Kurator am Kulturform Alte Post in Neuss, dabei sein. Richter ist vielseitig engagiert und hat bei dem bekannten Clown Moshe Cohen eine Schauspielausbildung absolviert. „Die Clown-Figur lebt er in verschiedenen Formen aus – als Performance, in der Malerei, Skulptur und Fotografie. Es ist faszinierend, dass er gerade in der Malerei immer wieder spannende Weiterentwicklungen präsentiert, es wird nie langweilig“, ergänzt Bernd R. Meyer.