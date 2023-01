Gastronomie in Meerbusch Schnelles Aus für das „WineLive“

Zehn Jahre lang hat sich Joachim Fricke mit der Brasserie plus Weinhandel und Weinbar im Lindenhof an der Dorfstraße in Büderich einen Namen gemacht. Nachdem er die dortigen Räume wegen eines bevorstehenden Umbaus der unter Denkmalschutz stehenden Backsteinanlage verlassen musste, eröffnete er im August 2021 im Gebäude des Boardinghouse Lindner Hotel an der Moerser Straße das Restaurant „WineLive im Rheinhof“ und baute damit auf seinem bewährten Weinkonzept auf.