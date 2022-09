Umwelt : Wilde Müllkippe nach Wohnungsauflösung

Bovert Die Stadtverwaltung hat in Bovert einen Berg Unrat entfernen müssen und bittet um Hinweise auf den Verursacher. Der Müll scheint aus einer Wohnungsauflösung in Düsseldorf zu stammen.

(RP) Auf einem Wirtschaftsweg in Bovert sind durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes rund fünfzehn Kubikmeter Schutt, Sperrmüll und Abfall beseitigt worden. Der Unrat stammt offensichtlich aus einer Wohnungsauflösung in Düsseldorf – darauf deuten Hinweise am Fundort hin. Dennoch ist die Stadtverwaltung nun auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Straße „Am Berg“ in Bovert in diesem Zusammenhang gemacht haben.