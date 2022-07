Büderich : Wie Meerbuscher mit der Hitze umgehen

Büderich Die heißen Tagen mit Temperaturen über 30 Grad, nachts über 20 Grad, nehmen zu. Das ist derzeit auch für Dienstag angesagt. Wir haben auf der Dorfstraße Menschen nach Tipps gefragt, wie sich die Hitze leichter verkraften lässt.

Nicht so einfach hat es Gerhard Bommers vom Küppershof in Osterath mit seinen Tannenbäumen. „Die Hitze ist absoluter Stress für die Pflanzen“, sagt er. Schon seit sechs Wochen beregnet er seine Baumplantagen am Gruttorfer Weg. Teilweise haben jetzt schon einige Bäume Sonnenbrand und werfen braune Nadeln ab. An dieser Stelle kommen auch keine neuen, grünen nach. Doch was die Hitzewelle auf seinen Feldern tatsächlich angerichtet hat, sehe er erst im Herbst. Aber er ist zuversichtlich: „Ich beregne tournusmäßig an verschiedenen Stellen“, sagt der Landwirt. Auch im Trockenjahr 2019 hielten sich die Verluste in Grenzen. Doch habe der Boden keine Restfeuchtigkeit mehr in Reserve. Und der wenige Regen, der falle, verdunste schnell wieder. „So ein richtiger Landregen wäre schön“, wünscht sich der Mann hinter den Weihnachtsbäumen.