Meerbuscher Geschichte : Wie Martinssingen die Obrigkeit verärgerte

Am heutigen 11. November ist Martinstag. So wie hier in Büderich gedenken vielerorts Menschen dem heiligen Mann, der der Legende nach seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Foto: Anne Orthen (ort)

Serie Meerbusch Was heute so gesittet vonstattengeht, war vor rund 125 Jahren für die dörflichen Obrigkeiten ein echtes Ärgernis: Das nächtliche Martinstreiben.

Von Mike Kunze

Rund um die Martinfeuer entspann sich mancher Mummenschanz, der nicht selten auch Blessuren bei übereifrigen Jugendlichen zur Folge hatte. Anschließend zogen Bettlertrupps durch die Dörfer und forderten mal mehr mal weniger freundlich um kleine Gaben – meist Nüsse, Äpfel und Plätzchen – und bedachten Geizhälse mit kleinen Spottreimen. Der Lanker Amtsbürgermeister Kemper berichtet, die „Kinder zogen am Martinsabend sowohl einzeln, als auch truppweise durch die Straßen … Da aber bei einem derartigen unbeaufsichtigten Umherziehen manches Ungehörige vorkam, als Lärmen, wüstes Schreien und Belästigung der Bewohner“, sollte eine straffere Organisation für Ruhe und Ordnung sorgen.

So wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts – ausgehend von Düsseldorf – Martinszüge mit Musikgruppen und dem Heiligen samt dem „Armen Mann“ organisiert. Dreh- und Angelpunkt waren meist die Dorfschulen, die ohnehin in den meisten Orten den Mittelpunkt darstellten. Oft dauerten die Umzüge – begleitet von Lehrern und Feuerwehr – zwei und mehr Stunden.

info Altes Küsterhaus wird heute zu einer Laterne Aktion Am heutigen Freitag ab 17 Uhr sollen bunte Lichter das Alte Küsterhaus an der Düsseldorfer Straße in eine große Laterne verwandelt. Auch der Vorplatz wird bleuchtet sein. Die Aktion gibt es bereits seit drei Jahren zur Feier von St. Martin. Nach dem Umzug in Büderich sind alle Familien ins Alte Küsterhaus zum Gripschen eingeladen

Es scheint also auf den ersten Blick, als hätten die Obrigkeiten ihr Ziel erreicht. Aber der Schein trügt. Die Lehrerschaft und später ganze Komitees gingen bei den Leuten, vor allem den damals noch zahlreichen Bauern, sammeln. Naturalien, wie Mehl, Rosinen, Milch, Äpfel, Birnen und Nüsse waren damals allerdings ungleich wichtiger und häufiger als Geldspenden – ganz im Gegensatz zu heute, wo unverpackte Naturalien gar nicht mehr verwendet werden dürften. Früher allerdings buken die örtlichen Bäcker daraus Weckmänner und mit dem Rest wurden kleine Tüten gleichmäßig gefüllt. So bekam jedes Kind im Anschluss an das Feuer in seinem Klassenraum etwas und konnte beruhigt nach Hause ziehen. So wie Kemper hofften viele Landbürgermeister, das auf diese Weise die Kinder „zu einem anständigen, sittsamen Betragen angehalten werden.“

Belegt sind solche Züge schon 1896 in Langst-Kierst und 1898/99 für Lank-Latum. 1904 veranstalteten alle Gemeinden des Amtes Lank solche Umzüge. Nur Strümp war 1912 ein Nachzügler wie auch Ossum-Bösinghoven. Für Büderich nennt Chronist Theodor Hellmich ebenfalls 1912 als Jahr des ersten Martinszuges.

Dieser famose Plan ging aber letzten Endes nicht auf. Die Kinder gingen trotzdem schon bald wieder mit ihren liebevoll gefertigten Laternen – einige waren schon damals prämiert worden – durch die Dörfer und sangen an den Türen, um weitere Gaben zu bekommen. Bei allem guten Willen hatten die Organisatoren kaum mit der Hartnäckigkeit von Kindern und der Freude von Erwachsenen am nächtlichen Singspiel gerechnet.

Was vielen Meerbuscher auch heute kaum bekannt ist: Diese Entwicklung lief im nahen Düsseldorf unter gleichen Vorzeichen schon viel früher, nämlich in der Wirren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ab und es war ein Büdericher Bürger, welcher der heutigen Landeshauptstadt 1926 das organisierte Martinsbrauchtum bescherte. An der Düsseldorfer Straße wohnte der damals bekannte Afrika-Pionier Robert Visser. Der hatte nach seiner abenteuerlichen Vergangenheit im Kongo sein Domizil in Büderich errichtet und dort erfahren, dass sein Vermögen sich weitgehend in Rauch aufgelöst hatte. Auf der Suche nach einem neuen Beruf gründete er das heutige Stadtmarketing und löste er als Ehrenvorsitzender der „Vereinigung der Freunde des Martinsfestes“ das drängende Problem der unkontrollierten nächtlichen Schwärmerei der Martinssinger. Damals gab es Martinsbälle mit Liedern im Jazzformat, zu denen junge Leute in Smoking und aufreizenden Kleidern lustvoll tanzten, und eher wilde Umzüge führten sogar Mottowagen mit Märchenmotiven mit sich – für brave Traditionalisten eine geradezu erschreckende Vorstellung.