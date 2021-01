Serie Leben im Lockdown : Eine Künstlerin vermisst das Publikum

Martina Ziegler in der „Ex Gallery“, der früheren Galerie von Hans Mayer in Düsseldorf - dort stellt sie zurzeit ihre Bilder aus. Foto: Ziegler

Ilverich Martina Ziegler hätte derzeit zwei Ausstellungen, bei denen sie ihre Bilder der Öffentlichkeit zeigen könnte. In der Corona-Krise geht das natürlich nicht: Wegen des Lockdowns sind auch Galerien geschlossen. Die Künstlerin aus Ilverich erzählt, wie sie mit der Situation umgeht.

Zwei Ausstellungen mit ihren Bildern laufen gerade – und man könnte sie auch tatsächlich sehen, wenn – ja, wenn kein Corona wäre. Zum einen hängen Bilder von Martina Ziegler bei der Photo Popup Fair im Düsseldorfer Stilwerk, zum anderen in der früheren Galerie von Hans Mayer, ebenfalls in Düsseldorf .

Die Künstlerin und Diplom-Designerin, die früher auch in der Werbebranche gearbeitet hat und in ihrer Kunst eine eigene Technik mit dem Namen Metaphotographie entwickelt hat, lebt mit ihrem Mann Ulli, einem Gartenarchitekten, in der Rheingemeinde Ilverich. Die 22-jährige Tochter studiert Maschinenbau in Aachen, zum Haushalt gehört außerdem die Mischlingshündin Milla.