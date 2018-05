Meerbusch: Wie der Hund durch die Hitze kommt

Meerbusch Wenn's draußen heiß wird, sollten Hundebesitzer ihren Tieren nicht zu viel zumuten. Mit einfachen Tipps und selbstgemachtem Eis ertragen auch dickfellige Vierbeiner die Sonnentage.

Das Thermometer zeigt gerade einmal 24 Grad an diesem späten Nachmittag - doch Ben und Charly hecheln bereits ziemlich stark. "Den beiden ist das schon zu heiß", sagt Thomas Körvers, Vorsitzender des Hundesportvereins Meerbusch-Kaarst mit Blick auf seinen hellen Labrador und den schwarzen Australian-Shepherd-Labrador-Mix seiner Frau Verena. Lange Spaziergänge vermeiden die beiden Hundefreunde im Sommer - nur frühmorgens oder abends gehen sie ein längeres Stück mit den Tieren. Dass auch Hunde unter großer Hitze leiden können - und zwar nicht nur, wenn sie in einem Auto warten müssen - sei vielen Besitzern nicht bewusst. "Dabei sind eigentlich alle Rassen hitzeempfindlich", sagt Verena Körvers. "Hunden ist im Hochsommer mindestens genauso heiß wie Menschen." Das Paar gibt Tipps, wie sich die heißen Sommertage für Hunde aushalten lassen.

Wege abkürzen "Man sollte keine langen Spaziergänge in der Sonne machen. Wir gehen im Sommer die längeren Gassirunden früh morgens oder abends, wenn es schon etwas kühler ist", sagt Verena Körvers. "Was ich leider immer wieder sehe, sind Hundehalter, die im Hochsommer mit dem Tier joggen oder es am Fahrrad ausführen. Das ist aber wirklich zu heiß, man sollte auch keine kilometerlangen Spaziergänge machen", sagt Thomas Körvers.