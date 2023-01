Umstrittenes Bauprojekt Kalverdonk-Wettbewerb startet

Diese Vorgaben in die Praxis umzusetzen ist nun Aufgabe der Teams aus Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und Verkehrsplanern, die sich mit der Materie Kalverdonk befassen. Der Wettbewerb verläuft in zwei Phasen. In der ersten soll eine grundsätzliche Konzeption für das rund 37 Hektar große Plangebiet entstehen. In der zweiten soll auf Basis dessen eine Teilfläche von rund 23,5 Hektar vertiefend ausgearbeitet werden. Beide Phasen enden mit einer Preisgerichtssitzung, in der Fachleute über die Arbeiten entscheiden. „Die Büros müssen Faktoren wie Innovationskraft, soziale Aspekte, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Freiraumplanung und Verkehr einbeziehen“, so Isabel Briese.